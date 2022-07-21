Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı

Son yıllarda eğitimde kalitesini sürekli arttıran Darıca, Türkiye genelinde yapılan sınavlardaki başarılı öğrencileriyle adından söz ettirdi. Bu yıl gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Darıca, üç tane Türkiye birincisi çıkardı. YKS'de iki dalda Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu ile LGS'de Türkiye birincisi olan Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu öğrencisi İsmail Kekik ve Darıca'da özel bir ortaokulun öğrencisi Irmak Tavşancı ilçenin gururu oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, LGS Türkiye birincisi İsmail Kekik ve ailesinin evinde ziyaret etti. Öğretmen çift ve çocuklarıyla bir süre sohbet eden Başkan Bıyık, Türkiye birincisi gence hediye verdi. İsmail Kekik ise gelecekte anne babası gibi öğretmen değil, yazılım mühendisi olmak istediğini söyledi.

"Yıllardır eğitime katkı sunmayı amaç edindik"

İlçeden İsmail Kekik gibi başarılı öğrencilerin çıkmasından mutlu olduklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bugün Türkiye LGS birincimiz İsmail kardeşimizin ve değerli anne babasının misafirleriyiz. Uzun zamandır iletişim halindeydik ama il dışında oldukları için ziyaret edememiştik. İlçemize yeni döndüler. Bugün de bir tebrik ziyareti gerçekleştirdik. Gerçekten dün de üniversite Türkiye birincisi kardeşimizi ziyaret etmiştik. Bugün de LGS sınavlarında Türkiye'de birinci olan kardeşimizin evindeyiz. Bunlar güzel şeyler. Bizleri de mutlu eden şeyler. Darıca Belediyesi olarak yıllardır eğitime katkı sunmayı amaç edindik. Böyle gençlerimizin yarınlarını yapmaya devam edeceğiz. Böylesine güzel bir kardeşimizin devletimizin okulundan, Deniz Yıldızları Ortaokulundan mezun bir kardeşimizin de LGS'de birinci olması bizi ayrıca mutlu etti, gururlandırdı, onurlandırdı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Anne babasını da tebrik ediyorum, yıllardır tanıdığımız eğitimci bir aile. Eğitimci ailenin güzel evladı bugün Türkiye birincisi. Bizler de Darıca'nın belediye başkanı olarak, bir yeğenim, bir evladım, bir kardeşim olarak ben de mutlu oldum, gurur duydum. Rabbim bahtını açık etsin. Bizler abisi olarak kariyeri boyunca yanında olacağız İsmail kardeşimizin. Allah İsmail gibilerin sayılarını arttırsın" dedi.

"Yazılım mühendisi olmak istiyorum"

Sınavda birinci olmayı beklemediğini söyleyen İsmail Kekik ise "Deneme sınavlarında hiç tam puan yapamamıştım. Birinci olduğumu öğrenince çok mutlu oldum. Böyle bir başarıyı yakaladığım için mutluyum. Başkanımıza gelip bizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Ben yazlım konusunda kendimi geliştirmek, yazılım mühendisi olmak istiyorum. Üniversitede de bunun üzerine okuyacağım" diye konuştu.

"Farklı bir kulvar açıldı önünde"

Ebeveyn olarak meslek seçiminde oğullarını yönlendirdiklerini ancak zevk ve ilgi alanlarına göre son kararı oğlunun vereceğini söyleyen anne Müzeyyen Kekik, "Oğlumuzun böyle bir başarı elde etmesi bizi de çok mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrendiğimiz zaman çok mutlu olduk. Mutlaka birkaç tane yanlışı oluyordu, tam puan beklemiyorduk. Gebze'deki liselerden birisini düşünüyorduk. Ama şimdi tabii daha farklı bir şey tam puan yapması. Umarım başarısı daim olur. Farklı bir kulvar açıldı önünde. İstanbul'daki değişik liselerden birisini tercih edecek. Başarısı daim olsun. İlerisi için yönlendirmeler tabii ki olur ama son karar onundur. İlgi alanı, istediği alanda okuması bizim için önemlidir" dedi.