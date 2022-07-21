Sakarya'da Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü aranıyor
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, kaza yaptıktan sonra Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 17:00
Kozluk Mahallesi mevkisinde 41 ADK 309 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle plakası öğrenilemeyen otomobil Melen Çayı'na devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri de destek veriyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız