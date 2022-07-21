Balıkesir'de deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde deprem oldu.Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.