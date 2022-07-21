Erzurum'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 3 tarım işçisi yaralandı
Erzurum'da kamyon ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 19:06
Erzurum-Erzincan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 CTM 150 plakalı minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada minibüs içinde bulunan tarım işçilerinden 3 kişi yaralandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız