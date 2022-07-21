Manisa'da belediye işçileri yüzde 78'lik maaş artışını davul zurna ile kutladı

Şantiye alanında belediye işçileri ile bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi pankartlarla ve "en büyük başkan bizim başkan" sloganlarıyla karşılandı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Çerçi'ye teşekkür ederek, "Belediye başkanımızın öncülüğünde yüzde 78 zam aldık. Bu, şu ana kadar Manisa'da görülen en yüksek zamdır. Başkanımız bize 'Biz arkadaşlarımızın her zaman yanındayız.' dedi. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçi de "Biz büyük bir aileyiz" diye işçilere seslendiği konuşmasında işçi ve memur kardeşleri için büyük projeler yaparak önemli işler ortaya koyduklarını söyledi.

Söz verdikleri projeleri olduğunu aktaran Çerçi, "Bu makamlar gelip geçici ama bu şehre bu insanlara hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Belediye bütçesinin el verdiği maksimum oranı işçi kardeşlerimize verdik. Helali hoş, hayırlı olsun. Hem eserleri yapacağız hem de işçi kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğiz. İşçimiz, çalışanımızın her daim yanındayız. İnanmak ve daha çok gayret etmek için varız." diye konuştu.

Başkan Çerçi konuşmaların ardından işçilerle halay çekip, zeybek oynadı.

Toplu işçi sözleşmesinde verilen yüzde 78 zam ile Yunusemre Belediyesinde en düşük işçi maaşı 7 bin 924 lira olmuştu.