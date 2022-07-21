Bursa'da dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Bursa'nın İznik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 21:29
Elbeyli Mahallesi'nde dedesi M.T'nin (67) kullandığı 16 H 1207 plakalı traktörden hareket halindeyken inmeye çalışan S.A.C. (13), dengesini kaybedip aracın altında kaldı.
Ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen S.A.C, kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız