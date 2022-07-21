Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Acil nakit ihtiyacınıza, %0 faizli 7500TL
Sponsorlu İçerik
Balıkesir'de deprem meydana geldi
Balıkesir'de deprem meydana geldi
YÖK'ten vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere inceleme
YÖK'ten vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere inceleme
Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç yolu
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Faiz kararı sonrası dolar 17,70 TL sınırında
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
AYM'den Kılıçdaroğlu kararı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Bakan Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e çıktı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
Uzman çavuşun darbetmediği ortaya çıkan doktor, FETÖ'den açığa alındı
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
İçişlerinden genelge: Ormanlara girişler yasaklanacak
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Resmi Gazetede yayınlandı: Gecikme ve tecil faizleri artırıldı
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
Anayasa Mahkemesi 10 dosyayı esastan görüştü
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
3 üniversite toplamda 243 Akademik personel alacak
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Ons altın 2 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Bakan Nebati açıkladı: Fiyat istikrarı için beş önlem
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
Gözde bölümlerin kontenjanları arttı
100 Kaymakam adayı alınacak
100 Kaymakam adayı alınacak
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Hem ticaret hem de araç satışı patladı
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na KYK göndermesi: O söyledi ben de yaptım!
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
KYK borcu düzenlemesindeki o ayrıntı herkesin gözünden kaçtı
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Sözleşmeli personele kadro için çalışma grubu oluşturuldu
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Dolandırıcılara inanan öğretmen 700 bin lirasını kaptırdı
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Bolu'daki zehirlenmelere ilişkin Ankara Üniversitesi'nden açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Temmuz 2022 21:51
Yazdır
Kayseri'de 7'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl 3 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı 14 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı: Olay anı kamerada
Trafikte yol verme tartışmasında polis memuru bıçaklandı: Olay anı kamerada
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı
Kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı
Kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor
Kaybolan hukuk fakültesi öğrencisinden haber alınamıyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bu Habere Tepkiniz

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.
Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri

Ek göstergesi 3600'e yükseltilmeyen güvenlik mensuplarının emekli aylık ve ikramiyeleri
Bulduğu sıradışı yöntem ile milyoner oldu

Bulduğu sıradışı yöntem ile milyoner oldu

https://run.admost.com/adx/goto.ashx?pbk=487512-341146-54907
İkinci atama izinlerinin dağılımı çok gecikti

İkinci atama izinlerinin dağılımı çok gecikti

Cumhurbaşkanlığı, 2022 yılı serbest memur atama izinlerinin ikinci kısım dağılımı bir türlü kamu kurumlarına duyurulmadı!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

Kurs açma ve kapatma iş ve işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 28.06.2022 tarih ve 52948680 sayılı yazılarıyla halk eğitimi merkezlerinde kurs açma ve kapatma iş ve işlemlerin hangi sistem üzerinden yapılacağı konusunda açıklamada bulundu.
Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi verilir?

Halk Eğitimi Merkezlerinde yaz tatilinde açılan kurslarda görevlendirilen öğretmenlere haftada kaç saate kadar ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin MEB'den görüş yazısı.
AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

AYM, 69 gün yurt dışında hukuk eğitimi gören kişinin denklik talebinin reddini uygun buldu

Anayasa Mahkemesi, 69 gün yurtdışında bulunarak devam zorunluluğu bulunmadan alınan Hukuk Fakültesi diplomasına YÖK tarafından denklik verilmemesine yönelik kararın hak ihlali olmadığına karar verdi!
Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bir kayırmacılık hikayesi ve yargının anlamlı kararı!

Bu yazımızda, bir adayımızın başına gelen kayırmacılık hikayesi ve sonucunda yargının verdiği anlamlı kararı sizlerle paylaşacağız.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 16.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 21 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım

Göçmen Konutları'na 'yeşil' yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefine hızla ilerliyor. Bu kapsamda Görükle Göçmen Konutlarına da ayrıcalıklı bir park kazandırılıyor.