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HDP'li vekillerin seçimini Kandil'de yapmışlar

Gri listede aranırken PKK'dan kaçan Merdan Rüştü Ovalıoğlu, ifadesinde, 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını, adaylarla burada tek tek görüşüldüğünü söyledi. Ovalıoğlu, 12'si halen milletvekili 17 kişiyle ilgili tanıklıklarını ayrıntılarıyla anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 22 Temmuz 2022 07:30
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HDP'li vekillerin seçimini Kandil'de yapmışlar

2015 seçimleri öncesinde Kandil'in para gönderdiği ortaya çıkan HDP'nin listelerinin de burada hazırlandığı, çok sayıda partilinin terör merkezini aşındırdığı kaydedildi. Buna ilişkin iddialar PKK'lı Merdan Rüştü Ovalıoğlu tarafından dile getirildi. Gri listede aranırken PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK ile HDP'nin bağını anlattı. Ovalıoğlu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadeye göre, HDP'li isimler, 2015 seçimleri öncesi Kandil'in yolunu tutmuş. Seçim kampını Kandil'de gerçekleştiren partililer, örgüt tarafından mülakata alınmış.

12 İSİM HALA MECLİS'TE
Ovalıoğlu, buna ilişkin şu bilgiyi verdi: "O dönem 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçim süreci öncesinde KCK/TM Karargahı'nda yoğun faaliyetlerin yürütüldüğünü ve başta Türkiye'den olmak üzere farklı alanlardan gelen kadro örgüt mensupları ve sivil şahıslar ile görüşmeler yapıldığını net olarak biliyorum. 2014-2016 yıllarında Kandil'de şoförlük yaptığını söyleyen Ovalıoğlu, Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri tek tek sıraladı.

KARDEŞİ DAĞDA
Ovalıoğlu, 12'si hala aktif milletvekili 17 kişiyle ilgili bildiklerini şu sözlerle anlattı: HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ı 2015'te Kandil'de gördüğünü belirten Ovalıoğlu, Kurtalan'ı Kandil'e getiren kişinin HDP Erbil temsilciliğinde çalışan "Şilan" kod adlı örgüt mensubunun olduğunu söyledi. Kurtalan'ın kardeşinin de örgüt mensubu olduğunu kaydeden Ovalıoğlu, "Kandil alanında KCK Yürütme Konseyi'nde yer alan Rotinda Sarız kod adlı kişi bana 'Fatma Adır koda söyle Fatma Kurtalan'ın kardeşinin tedavi olması lazım. Bu notu ilet' dedi" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN'DAN İZİN ÇIKTI
Ovalıoğlu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın milletvekilliği adaylığı konusundaki durumunun terörist başı Abdullah Öcalan'a İmralı heyeti içerisinde yer alanlar aracılığıyla sorulduğunu söyledi. Öcalan'ın, "Benim hakkımda konuşmuş. Kendisini affediyorum. Ben, size her zaman birisi bataklığa bir saç teli dışarıda kalacak kadar batmışsa da o telden tutup çıkarın derim" yanıtını verdiğini anlatan Ovalıoğlu, "Bu beyanları KCK Eş Başkanlığı'na ve KCK/TM Karargahı'na ulaştıktan sonra kendisinin HDP'den milletvekili seçilmesi önünde bir engel kalmadı. Görüşmeler yapmak amacıyla örgüt tarafından 2015 yılı başlarında Kandil alanına çağırıldığını ve görüşmeler yaptıktan sonra milletvekili seçilmesi için izin verildiğini biliyorum. Kendisini bizzat Kandil alanında farklı noktalara götürmüştüm" dedi.

SALDIRGAN VEKİL KANDİL'DE
İstanbul'da PKK'ya destek için yapılan eylemde polise yumruk atan DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz de Kandil'in yolunu tutan isimlerden. Ovalıoğlu, Aydeniz'le ilgili, "Kendisini Kandil alanına getiren örgüt mensubunun HDP Erbil temsilciliğinde çalışan Şilan kod olduğunu biliyorum" bilgisini verdi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile ilgili şu bilgileri verdi: "Kendisini 2015 yılı ilkbahar aylarında Kandil alanında gördüm. O dönem Kandil alanında KCK/TM Karargahı'nda şoför olarak faaliyet yürüttüğüm süreçte bu alana Türkiye'den gelen yüzlerce sivil şahıstan birisi olduğunu net olarak hatırlamaktayım. Kandil Balayan alanında bulunan Halklar ve İnançlar Komitesi içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile bir arada bulunduğunu da net olarak hatırlıyorum."

Seçildiğini kendi söylemiş

- HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü: Kırsal alanda ilk defa 2015 başlarında Irak-Kandil alanında bulunan misafirhanenin yanındaki teknik birimin kullandığı evde gördüm. Örgüt kadroları tarafından milletvekili olması için aday gösterildiğini ve görüşmeler yapmak amacıyla KCK Eş Başkanlığı'na geldiğini anlatmıştı. Kendisini KCK Eş Başkanlığı'nın irtibat bürosuna götürdüm.

- HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz: Ben kendilerini Metina alanına bağlı Miska köyü yakınlarındaki kuzey sevk idare komutanlığına bağlı misafirhane yakınlarında gördüm.

- HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni: 2015 ilkbahar aylarında Kandil'de gördüm. KCK Türkiye yapılanması içerisinde hangi alanda olduğunu bilmiyorum.

- HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ: 2015 yılında Irak Kandil alanında KJK Bakur (Türkiye) karargahında üst düzey kadın örgüt mensupları ile görüşmeler yapması amacıyla gördüm. Ayrıca aynı süreçte KCK/TM Karargahı'nda üst düzey örgüt mensupları ile görüşmeler yaptığı esnada görmüştüm.

- HDP eski Milletvekili Ertuğrul Kürkçü: Barış sürecinde çok defalar Kandil'e gelip giderken kendisini görmüştüm. Bu süreçte yanında o dönemin KCK Türkiye sözcülerinden Kamuran Yüksek ve Yahya Figan da bulunmaktaydı.

Abdullah Sarica
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