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Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı

Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitle yaptığı rüşvet pazarlığında kur farkından yakınıp bir de Mercedes istemiş.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Temmuz 2022 07:52
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Bilecik Belediyesi'nde dövize endeksli rüşvet pazarlığı

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasına kadar giden rüşvet operasyonunun ses kaydına SABAH ulaştı. Bir müteahhitten istenen 200 bin dolar rüşvetin 43 dakika süren pazarlığında tutuklanan Selçuk Erdağı'nın kur farkına dikkat çekip dolar hesabı yaptığı ortaya çıktı.

Bilecik Belediyesi 2018'de, Seven Pasajı olarak bilinen bölgeye AVM inşa etmek için gelir paylı sistemle ihaleye çıktı. İhaleyi kazanan firma da inşaata başladı. Sözleşmede AVM'nin satış hakları firmaya verildi. İnşaat devam ederken 2019 seçimlerinde belediye CHP'ye geçti.

İnşası tamamlanan AVM, Kasım 2020'de, ekspertiz ve belediye tarafından belirlenen 26 milyon 200 bin lira bedelle, firma tarafından satışa çıkarıldı. Şehirde faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi, AVM'ye talip oldu.

Satış ve devir işlemleri sürerken, belediye iştiraki olan KAYI A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı Selçuk Selçuk Erdağı, firmanın sahiplerini belediyeye çağırdı.

Erdağı, odasına gelen firma sahibine, "Hayırlı olsun" dedikten sonra, satış bedeli haricinde, 2 milyon 500 bin TL peşin, 800 bin TL ise iskandan sonra olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin lira istedi.

Firma sahibi "Bu ödeme niçin?" diye sorduğunda ise "Belediyeye lazım, başkan bey böyle uygun gördü" cevabını verdi.

RÜŞVETİ KAĞIDA YAZIP VERDİ
Firma sahibi ise rüşvet yerine belediyeye kepçe alıp hibe etmeyi önerdi. Ancak Selçuk Erdağı, "Bu konu pazarlığa kapalıdır. Biz ne yapacağız kepçeyi, bize nakit para lazım" diyerek teklifi reddetti.

İstediği rüşveti alamayan Erdağı, satış işleminin iptal edilmesi için firmaya "Almaktan vazgeçtik" yazısı istedi. Firma kabul edilmeyince Şubat 2021'de, AVM için belirlenen 26 milyon 200 bin liralık satış bedeli encümen kararıyla artırıldı, böylece satış iptal oldu.

Erdağı, AVM'ye talip olan firmanın sahiplerini 29 Aralık 2021'de tekrar davet etti. Görüşme sırasında, bir not kağıdına kendi el yazısı ile 200 dolar (200 bin) ve 120 dolar (120 bin) yazıp "Bunu da halledersiniz" dedi.

Erdağı, ertesi sabah tekrar gelen firma sahiplerine, ikinci kez not kağıdına el yazısı ile aynı rakamları yazarak "Konu pazarlığa kapalı" dedi.

Durumu daha önce emniyete bildiren ve rüşvet isteme sırasında konuşulanları kaydeden firma yetkilileri seri numaraları alınmış olan parayı Selçuk Erdağı'na teslim eder etmez, emniyet odaya baskın yaparak Erdağı'nı rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

HESAP YAPTIĞIMDA DOLAR 14.5 LİRAYDI
Selçuk Erdağı: 26 bin 200, artı 1.800, artı 800 ya da 500, artı 500.
Müteahhit: 500 diyelim 500.

Selçuk Erdağı: Hatta bir Mercedes'ti de hadi neyse.
Müteahhit: Zaten şimdi önemli bir konuya geleceğiz. Orada dolar yazmışsınız.
Selçuk Erdağı: Biz o günkü şartlardan hiçbir şeyimiz değişmiyor bak, bugün dolar 13 lira. Ben hesap yaptığımda 14.5 Liraydı. 13 çarpı 3.5, 45 bin 500 lira yapıyor. Çarpı nokta 32, eşittir 14 milyon 560 bin lira. Anladın mı şimdi?

Müteahhit: Tamam anladım da abi, bu böyle olmaz, biz bu işin içinden çıkamayız.
Selçuk Erdağı: Bizim anlaştığımız bu. Ben anlaşmama hala sadığım.

KAPAT [X]

TUNA ÇAM

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