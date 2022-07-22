3 Kurum toplamda 229 personel alacak
EPDK, Türkiye Şeker Fabrikaları ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Temmuz 2022 08:34
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 İşçi Alacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
EPDK ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye şeker fabrikaları genel müdürlüğü 130 işçi alacak
Türkiye şeker fabrikaları genel müdürlüğü 130 işçi alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Şeker Fabrikaları ilanı detayları için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alacak
Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi 59 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 1 ağustos 2022
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