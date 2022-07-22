İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığındaki 7 İran uyruklu tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 09:24
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız