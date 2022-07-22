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YKS'de derece yapan ikizlerden çifte hedef

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 2'ncilik ve 800'üncülük elde eden çift yumurta ikizleri Deniz ve Evren Tunç kardeşler, babaları gibi doktor olmayı ve küçük yaştan bu yana sürdürdükleri atletizme devam ederek anneleri gibi milli formayı giymeyi hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 11:31
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Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları'ndan mezun olan Tunç kardeşler, erken yaşlarda tanıştıkları spor sayesinde kazandıkları disiplinle, zorlu rekabetin yaşandığı YKS'de sınav stresinin üstesinden gelmeyi başararak dereceye girdi.

Göz doktoru babaları Prof. Dr. Murat Tunç'u takip ederek tıp fakültesinde eğitim almayı isteyen ikizler, ayrıca geçmişte Türkiye'yi yurt dışında temsil eden tekvandocu anneleri Tülin Tunç'un ardından milli sporcu olmanın hayalini kuruyor.

'Olimpiyatlarda ülkemi temsil etmeyi çok isterim'

Sayısal puanda Türkiye 2.'si olan Deniz Tunç, sınavdan iyi bir sonuç beklemesine karşın aldığı derecenin kendisini şaşırttığını söyledi.

Sınava hazırlanırken ders konularını tam kavramaya çalıştığını ve eleştirel düşünmeye önem verdiğini anlatan Tunç, "Bu sayede başarılı olduğumu düşünüyorum. Sorular üzerine uzun düşünmeme tepki gösteren kişilere karşı, ailem sağ olsun beni her zaman takdir etti. Her zaman sorgulamanın güzel bir şey olduğunu söylediler." dedi.

Tunç, spora 3,5 yaşında artistik jimnastikle başladığını, 8 yaşından bu yana sırıkla atlama sporuyla ilgilendiğini ve ailesinin kendisini bu konuda her zaman teşvik ettiğini belirterek, "Annem de eski milli tekvandocu ve eski Avrupa şampiyonu. O zaten sporcu olmamızı çok istiyordu. Ben küçük yaşlarımda olimpiyatları seyrederken, sırıkla atlamayı istediğimi ifade etmişim onlara. Böylece beni sırıkla atlamaya yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşiyle aynı sınıfta okuduklarını ve birlikte ders çalıştıklarını aktaran Tunç, üniversite adaylarına, "Kendinizi iyi tanımanız lazım. Kimse sizin nasıl çalışmanız gerektiğini, nasıl bir program izlememiz gerektiğini bilemez. Kendinize en uygun yöntemi seçmeniz ve her zaman sorgulayarak konuları iyice anlayarak ilerlemeniz lazım. Çok çalışmak değil, önemli olan akıllı bir şekilde çalışmak." tavsiyesinde bulundu.

Deniz Tunç, tıp fakültesinde okumanın yanı sıra spora da devam etmek istediğini dile getirerek, "Sporda hedefim öncelikle milli takıma girmek, sonrasında her milli sporcu gibi olimpiyatlarda ülkemi temsil etmeyi çok isterim." diye konuştu.

'Stresi kontrol edebilmek çok önemli'

AYT sayısal puanda 800'üncü sırada yer alan Evren Tunç ise sınava hazırlık sürecinde hiç stres yaşamadığını ve bu konuda sporun büyük katkısını gördüğünü söyledi.

Tunç, "Spor yarışlarından stres anında performans göstermeye alışkınım. Ama sınav öncesinde elbette stres oluyor. Asıl bu stresi kontrol edebilmek önemli. Bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum." dedi.

Hem uzun hem de 3 adım atlama sporlarıyla uğraştığını dile getiren Tunç, bu konuda örnek aldığı Christian Taylor ve Tuğba Danışmaz gibi ünlü bir sporcu olmayı hedeflediğini kaydetti. Tunç, kız kardeşiyle aynı tıp fakültesine gitmek istediğini aktardı.

- "Ebeveynler sınav sürecinde çocuklarını dinlesinler"

Baba Murat Tunç, kızlarının öğrencilik hayatları boyunca düzenli ve disiplinli çalıştığını, dershaneye gitmek yerine okulda gördükleri eğitimi evdeki çalışmayla desteklediklerini belirterek kendisinin de bunun için uygun ortamı sağladığını anlattı.

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Kızlarının, eğitim ve spor dışında müzikle de ilgilendiğini aktaran Tunç, çok yönlü eğitimin önemine dikkati çekerek ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınava hazırlık sürecinde çocuklarını dinlesinler ve görüşlerine önem versinler. Çünkü gerçekten uygun hazırlık yöntemini çocuklar daha iyi bilebiliyor. O şekilde ufak tefek desteklerle uygun ortam oluşturmak ve disiplinli çalışma alışkanlığını geliştirmek zaten başarıyı da yanında getirecektir."

- "Spor akademik başarıya katkı sağlıyor"

Anne Tülin Tunç, çocuklarının Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne kayıtlı lisanslı sporcular olduğunu ve onların okulla sporu birlikte götürebilmesi için çok çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Özellikle kaygıyla baş etme konusunda, spor yarışmalarının sınava hazırlık sürecini desteklediğini vurgulayan Tunç, sözlerini, "Bir kere, spor yapan çocuğun zaman yönetimini çok iyi yapacağını ve disiplinli olacağını düşünüyorum. Çünkü sınavda, kalan zamanı mümkün olan en iyi şekilde kullanmak zorunda. Sporun bu şekilde özellikle akademik başarıya katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye tamamladı.

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