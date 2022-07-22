İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 14:15
Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Otluk yangını söndürüldü
Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız