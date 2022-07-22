Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde girdiği okulda mahsur kalan tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 15:12
Şehit Talha Bahadır İlkokulunun tuvalet bölümünde tilki olduğu ihbarı üzerine adrese Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Görevliler, tilkiyi mahsur kaldığı yerde yakalayarak binadan çıkardı.
Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen hayvan doğaya bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız