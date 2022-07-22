2022-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları Açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 2022-Sayıştay Eleme Sınavı Sonuçları'nı açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Temmuz 2022 15:47
2 Temmuz 2022'de uygulanan 2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Adaylara saygıyla duyurulur.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız