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DSÖ, Kovid-19 aşısı yaptıran yaşlı ve sağlık çalışanı sayısının düşük olduğunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde Kovid-19'a karşı risk altında olan yaşlı ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun hala aşılarını tamamlayamadığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 16:04
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DSÖ, Kovid-19 aşısı yaptıran yaşlı ve sağlık çalışanı sayısının düşük olduğunu açıkladı

Örgütün sitesinde yayımlanan Küresel Kovid-19 Aşılama Stratejisi raporunun güncellenmiş halinde, küresel aşılamalardaki son duruma dair veriler paylaşıldı.

Raporda, Kovid-19 aşılama programının tarihteki en büyük ve hızlı aşılama olduğuna işaret edilerek, "Büyük risk altındaki çoğu kişi hala korumasız durumda. Yaşlıların sadece yüzde 28'i, sağlık çalışanlarının da yüzde 37'si aşılarını tamamlayabildi." ifadesi kullanıldı.

Aşılarını tamamlayan risk grubundaki kişilerin çoğunun ise güçlendirici doz aşılarını yaptıramadığı aktarıldı.

DSÖ'nün "her ülkenin nüfusunun yüzde 70'ini aşılaması" hedefine ulaşılabilmesi için sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü kişilere aşı uygulama sürecinin hızlanması gerektiği kaydedildi.

Aşılama programlarına yönelik DSÖ'nün güncellenmiş stratejisi kapsamında, "Kovid-19 kaynaklı ölümlerin azalması için dünyadaki tüm sağlık çalışanları ve risk grubundaki kişilerin aşılanması" hedefi belirlendi.

- Aşılar 19,8 milyon hayat kurtardı

Kovid-19 aşılamalarının ilk yılında toplam 12 milyar dozun üzerinde aşının uygulandığı belirtildi ve "Tahminlere göre aşılamalar sayesinde şimdiye kadar 19,8 milyon kişinin hayatı kurtarıldı." açıklamasında bulunuldu.

Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, risk grubundaki kişiler aşılanmadıkça Kovid-19 ölümlerinin süreceğinin altını çizerek, "Risk altındaki herkesin aşılanması, sağlık sistemlerinin korunması ve ekonomilerin işlemesi için tek çözüm yoludur." değerlendirmesini yaptı.

Oxford Üniversitesine bağlı araştırma ekibi Verilerdeki Dünyamız tarafından yapılan araştırmada, 2022'nin ilk yarısı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 66,8'inin aşılandığı, DSÖ'nün yüzde 70 aşılama hedefinin tutmadığı açıklanmıştı.

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