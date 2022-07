Tahıl Koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı!

Türkiye'nin çözüm çabaları sonuç verdi, tahıl krizi aşılıyor. Rusya ve Ukrayna tarafları, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı İstanbul'da imzalayacak.

"Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var"

Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı olduğunu ifade eden Guterres, "Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her aşamada bu sürecin her aşaması sizin ısrarlı yaklaşımınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum böyle bir girişimin yolunu açtınız. Bu arada bu görüşmelerde insanlığın faydası herkes için önemliydi. Burada dünyanın her kesimine odaklandı. Bu anlaşma aslında bütün dünya için imzalanıyor." dedi.

Türkiye'nin çözüm çabaları sonuç verdi, tahıl krizi aşılıyor. Rusya ve Ukrayna tarafları, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı İstanbul'da imzaladı.

Anlaşma ile Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatı için yeniden açılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi İmza Töreni"nde konuşan Erdoğan, törene katılanları selamlayarak medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hoş geldiklerini söyledi.

Erdoğan, 29 Mart'ta yapılan ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir arada olunduğunu dile getirerek, değerli dostlarını bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla, yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamlarıyla, Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük."

Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bu süreçte devamlı temas halinde olduklarını, her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dışişleri ve milli savunma bakanlarının yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve ekibinin de ilk taslağı hazırlanan plana verdikleri katkıların takdire şayan olduğunu söyledi.

- "Planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezince gerçekleştirilecek"

Erdoğan, bu vesileyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dolayısıyla teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumunun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan müzakerelerde mesafe katettiklerini, savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşerttiklerini söyledi.

Maalesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmelerin çatışmaları körüklediğini belirten Erdoğan, "Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını, sadece tarafların değil, tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazık ki bu öngörümüzü doğruluyor. Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplar da artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil, dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor ancak bu gidişatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adil bir barışın kaybedeninin olmayacağının herkesin malumu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın, barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canıgönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş, nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin, savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulhu sükun hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinize ama hepinize gayretleriniz sebebiyle tekrar teşekkür ediyorum."

Bugün imzalanacak anlaşmanın ilgili ülkeler ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese şahsı ve milleti adına şükranlarını sundu.