Bingöl'de 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 252 bin kök Hint keneviri ve skunk ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Temmuz 2022 19:15
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Operasyonda, 8 tarla ve bir noktada 142 bin kök Hint keneviri, 110 bin kök skunk, 3 kilo 530 gram toz esrar, 3 su motoru ve sulama hortumu bulundu.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız