Kadıköy'de metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı

Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Sağlığı açısından evde eğitim veya evde destek eğitim hizmeti alması gereken öğrencilerin "sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı" ibaresinin bulunduğu "Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"nun temin edilmesi gerekmektedir.