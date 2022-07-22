Kahramanmaraş'ta festival kapsamında lavanta hasadı yapıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Beyceğiz Mahallesi kırsalında oluşturulan 380 dekarlık alanda protokol üyeleri, vatandaşlarla hasat yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı konuşmada, lavanta tarlasından elde edilen ürünlerin kozmetik ve temizlik sanayisinden sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanıldığını belirtti.

Hedeflerinin Türkiye'nin kozmetik ve ilaç sanayisindeki lavanta yağı ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade eden Güven, sonraki süreçte de ihracata yöneleceklerini söyledi.

İlçedeki kıraç arazilerin lavanta başta olmak üzere aromatik bitkiler ekilerek değerlendirildiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Bu proje, Afşin'de atıl durumda bulunan 235 bin dekar araziyi yeniden tarıma ve ekonomiye kazandırmak için yaptığımız bir proje. Bu projenin farmakoloji alanında, zirai üretim, arı ve arı ürünleri konusunda çıktısı var. Projemizde tamamını değerlendirdik, örnek çiftçilerimizle lavanta tarlalarını oluşturduk. Bulunduğumuz alan dünyanın tek parça en büyük lavanta tarlası."

Güven, hasadı yapılan lavantadan elde edilen yağların en iyi şekilde değerlendirilmesi adına Hacettepe, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Anadolu üniversiteleri ile iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda belediye olarak lavanta tarlasında tesis kurduklarını ifade eden Güven, amaçlarının kırsal mahallelerdeki göçü durdurmak ve ilçenin kendi markasını oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Güven, hasattan yaklaşık 4 milyon lira gelir elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş ile çok sayıda kişi katıldı.