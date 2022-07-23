23 Temmuz 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
23 Temmuz 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Temmuz 2022 00:10
ATAMA KARARLARI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu;
- İkinci Başkanlığına, Üye Fatih Sultan Mehmet YILDIRIM,
- Üyeliğine Halil İbrahim AKYILDIZ,
- Üyeliğine Adnan GÜN,
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Edip MÜYESSEROĞLU atanmıştır.
22 Temmuz 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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