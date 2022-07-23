Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

22 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslann ek 2 nci maddesine yirmi yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Devlet Arşivleri Başkanlığına tahsis edilmiş ve bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Diğer Teknik Hizmet Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlannda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukandaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katma kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3> Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.