Memura ceza verme yetkisi, görev yaptığı yerdeki disiplin amiri midir, yoksa disiplin amirliği midir?

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde yer alan; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezası gerektiren fiil veya hali bulunan memurlar hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda yetkili disiplin amirleri, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada memurun görev yerindeki disiplin amirleridir." hükmünden, memurun fiili işlediği tarihteki fiilen görevli disiplin amirinin mi, yoksa fiili işlediği yerdeki disiplin amirliği makamının mı anlaşılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 21.06.2022 tarih ve 52377116 sayılı görüş yazısında; "Kanunlarla veya yönetmeliklerle verilen yetkiler, makama veya makamın yetkilisine verildiğinden anılan yönetmelik maddesinde belirtilen disiplin amirinden; fiilin işlendiği tarihteki disiplin amirinin değil, fiilin işlendiği yerdeki disiplin amirliği makamının anlaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR