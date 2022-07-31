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Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Okul/kurum personeli hakkında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen raporlarda, okul müdürü ile diğer personel hakkında disiplin yönünden teklif getirilmesi halinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendireceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı tüm birimlere resmi yazı gönderdi görüş bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Temmuz 2022 00:05
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Eğitim yöneticisi hakkındaki disiplin ceza teklifini hangi disiplin amiri değerlendirir?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 01.06.2022 tarih ve 50796380 sayılı resmi yazısında; Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeli hakkında yapılan soruşturmalarda, Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenen disiplin amirleri ile personelin olayda taraf olmaları veya disiplin amirleri ve personele aynı raporda disiplin yönünden teklif getirilmesi durumunda, raporlarda personel hakkında disiplin yönünden getirilen tekliflerin; Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin "Disiplin amirleri" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının yer alan; "657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından; ...Bakanlar, bakanlık teşkilatında; Üst yöneticiler, başında bulundukları kamu idarelerinde veya kendilerine bağlı birimlerde; ... Valiler, taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında; Kaymakamlar, taşra teşkilatı ilçe kuruluşlarında, ... görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir." hükmü gereğince, merkez teşkilatında "Bakan/Bakan Yardımcısı", illerde "Valiler", ilçelerde "Kaymakamlar" tarafından değerlendirebilecektir." açıklamalarında bulundu

İşte o resmi yazı;

Aynı hususta Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 25.01.2022 tarih ve 42052923 sayılı görüş yazısı ile İstanbul valiliğine görüş bildirmiştir.

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından; Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetvelinin "Taşra teşkilatı" bölümünde; ilçe milli eğitim müdürlerinin, ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki personelin, Okul, Rehberlik Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlerinin disiplin amiri olarak belirlendiği;

Okullarda, Özel Eğitim Okulları ve Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları, Olgunlaşma Enstitüleri ve Özel Öğretim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarında görev yapan personelin disiplin amiri olarak da "Okul/kurum müdürü"nün belirlendiği;

Soruşturma dosyalarında okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler hakkında aynı dosyada teklif getirildiğinde; tekliflerin, hangi disiplin amiri tarafından değerlendirileceği hususunda tereddüte düşüldüğü belirtilerek Bakanlık görüşü talep edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 25.01.2022 tarih ve 42052923 sayılı görüş yazısında; "Anılan yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükmünden hareketle; okul/kurum müdürü ve burada görev yapan diğer personelin aynı dosyada olması veya soruşturmaya konu olan olayda taraf olmaları durumunda, haklarındaki raporda disiplin yönünden getirilen tekliflerin, ilçede; ilçe milli eğitim müdürünce, ilçe teşkilatı olmayan il merkezlerinde; il milli eğitim müdürünce, değerlendirebilecektir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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