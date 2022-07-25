ABD'den etkisiz hale getirilen PKK'lılara skandal taziye

Türkiye, Kamışlı'da kritik bir operasyona imza attı. SİHA'larla yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Jiyan Efrin kod adlı Salwa Yusuf ile birlikte 3 kadın terörist öldürüldü. Türkiye'nin Suriye'de planladığı 5. Harekat öncesi gerçekleştirilen kritik operasyon ABD'de şok etkisi yarattı. SDG'nin sözde genel komutan yardımcısı Salva Yusuf ile birlikte 3 kadın teröristin öldürülmesinin ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), skandal bir paylaşımda bulundu.

CENTCOM'UN ACI GÜNÜ!

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK ve uzantılarını silahtan sağlığa kadar lojistik yardım ve paraya boğan CENTCOM, 22 Temmuz cuma günü etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler, Salwa Yusuf, Roj Habur kod adlı Cana Hisso ve Barin Botan Ruha Beşir için taziye mesajı yayınladı.

ABD İÇİN KRİTİK SAVAŞÇI

Skandal mesajda öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' ifadesini kullandı. Öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuf (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Salwa, 2017'den bu yana, IŞİD'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz."

İNTİKAM ALACAKLARMIŞ

TSK ve MİT'in SİHA'larla yaptığı operasyonlar sonrası saklandığı delikten dahi çıkamayan SDG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'yi tehdit etti. Öldürülen teröristlerin DEAŞ'a karşı büyük mücadele verdiğini iddia eden Şahin, Türkiye'nin 3 teröristi öldürmesinin DEAŞ'a karşı savaşı zayıflattığını ileri sürdü. ABD'ye Türkiye'ye müdahale etmesi için çağrıda bulunan Şahin, "İntikam alacağız" naraları attı.