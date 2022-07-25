Hububat Borsası İstanbul'a gelebilir

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve yönetim kurulu üyeleri, tarım çıkarmasını Konya'dan başlattı. Bölgesel sektör ziyaretlerinde ilk olarak Konya Ereğli'de çeşitli temaslarda bulunan İHBİR Başkanı Taycı ve yönetim kurulu üyelerine Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve sivil toplum örgütleri eşlik etti.

ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİRİZ

Ereğli'deki temasları sırasında dünya gündeminin en önemli maddeleri arasında yer alan ve Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nı değerlendiren Taycı, bu anlaşmanın Türkiye için çok stratejik bir adım olduğunu ve yeni kapılar açabileceğini söyledi. Hububat koridorunun açılmasıyla Türkiye ve İstanbul'un hububat sektöründe çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Taycı, "Dünya buğday pazarına en büyük ihracat yapan iki ülke Rusya ve Ukrayna. Bölgenin hububatını tüm dünyaya açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş bizim için çok stratejik ve ilerde dünya Hububat Pazarı Borsası'nın İstanbul'a gelmesine kadar gidebilir. İstanbul artık çok önemli bir pozisyona geldi. Eğer savaş uzun sürerse ve bu koordinasyonu İstanbul sağlayacaksa dünya hububat rakamlarının belirleneceği yer İstanbul olabilir" dedi.

30-35 YILLIK POLİTİKA HAZIRLANMALI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, Türk halkına ve siyasilere tarımın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gösterdiğini anlatan Taycı, şöyle devam etti: "Bindiğimiz araçlardan, elbiseden tasarruf edebiliriz ancak tükettiğimiz gıdadan tasarruf edemeyiz, bunu herkes gördü. Bizim otoriteden şöyle bir talebimiz var; en azından 30-35 yıllık bir tarım politikası hazırlanması gerekiyor. Topraklarımız ve arazilerimiz ziraat mühendisleriyle incelenerek, çiftçinin insiyatifine bırakılmadan planlamalar ve uygulamalarla takip edilmesi lazım. Örneğin, buğdaydan bir sene iyi para kazanıldığında herkes buğday ekmeye başlıyor ve istikrar yok oluyor. Tarımda sağlıklı ve uzun vadeli politikamız ve planımız olmalı."

İHRACATTA HEDEF TUTACAK

2021'den 2022'ye geçerken hububat bakliyat sektörü olarak ihracatta yüzde 40'lık bir performans artışı gösterdiklerini kaydeden Taycı, ilk 6 aylık rakamlara bakıldığında da yüzde 31,5'lik artışla 5,44 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını belirtti. Taycı, 2022 için belirlenen 12,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabileceklerini öngördüklerini ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştirmiş olacaklarını kaydetti.

MSB: İlk tahıl gemisi için koordinasyon devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması ve bu amaçla ilk geminin sefere çıkabilmesi için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul'da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" ifadelerine yer verildi.