Sosyal yardım uygulaması genişletildi

İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye aile destek paketinin kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulaması Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek.

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE DESTEK ALACAK

Hükümet sosyal yardımın şemsiyesini genişletti. Elektrikten, doğalgaza, eğitimden sağlığa, doğum yardımına kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 50'ye yakın düzenli yardım programına eklenen Türkiye Aile Destek Programının kapsamı genişletildi.

Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan gruplardı. Bu paketle ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın sosyoekonomik düzeyi belirlenin altında olan vatandaşlara da sosyal yardım desteği sağlanacak.

4 milyon haneye 15 milyarlık destekten çalışan ve emeklilerin de faydalanma imkanı sağlandı. Destek programı için genel şartları taşıyan emekli ve çalışanlar da başvuru yapacak.

İLK ÖDEMELER CUMA GÜNÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 15 milyarlık Türkiye aile destek projesi kapsamında hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yatırılmaya başlanacak.

Hanelerin gelir durumuna göre aylık 450,550 ve 600 lira arasında destek verilecek. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Destekler 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLETTE

Söz konusu destek programına başvuralar e-devlet üzerinden 27 Haziran tarihinde başladı. E-devlet kullanmayan vatandaşlar aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvuru yapabiliyor.

Türkiye'nin ürettiği refahı paylaştığını belirten Bakan Yanık, "Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır.

Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi, e-Devlet'e!" paylaşımı ile destekten faydalanmak isteyenlere çağrıda bulundu.