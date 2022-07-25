4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
DSİ, TEİAŞ, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Selçuk Üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Türkiye Elektrik İletim Aş. 53 elektrik teknisyeni alacak
Türkiye Elektrik İletim Aş. 53 elektrik teknisyeni alacak. Son başvuru tarihi 5 ağustos 2022
TEİAŞ ilanı detayları için tıklayınız
Selçuk Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Selçuk Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 ağustos 2022
Selçuk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 sözleşmeli bekçi alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 sözleşmeli bekçi alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
DSİ ilanı detayları için tıklayınız
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 15 sözleşmeli personel alacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 ağustos 2022
YTB ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız