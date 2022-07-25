Tatil planı yaparken tuzağa düşmeyin

TÜRSAB ÜYESİ OLMALI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat satın alınan mecranın, TÜRSAB üyesi seyahat acentesi belgesine sahip olmasının önemine işaret ederek, "TÜRSAB üyesi sitelerde bulunması gereken acente sicil numarasıyla, 'tursab.org.tr' web sayfamızdaki doğrulama bölümünden bu işletmelerin gerçek seyahat acentesi olup olmadığını kontrol etmeleri, sahte rezervasyon tehlikesini çok büyük oranda ortadan kaldırıyor. Vatandaşlarımızın, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyeti yürüten kişi ve kuruluşlarca mağdur olmaması adına seyahat planlamalarını yaparken, TÜRSAB hologramı ve QR kodu olan ve kayıtlı, gerçek seyahat acentelerinden hizmet almalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Bağlıkaya, vatandaşların dolandırılmaları halinde, ellerindeki belge ya da kanıt unsuru olabilecek materyallerle, öncelikle Cumhuriyet savcılıklarına başvurmalarını tavsiye etti.

ÖDEMEDE UYANIK OLUN

Neredekal.com'un Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya da, "Ödeme aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut. Ödeme adımlarında, şirket adı ile gördüğünüz ödeme kanalı adı birbirini tutuyor mu? EFT ya da havale seçeneğinde parayı tanımadığınız birinin IBAN hesabına göndermeniz isteniyorsa dikkatli olmanız gerekiyor" dedi. Sivrikaya, rezervasyon yapılacak şirketin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne üye olmasının da önemli olduğunu söyledi