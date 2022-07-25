Arızalanan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 08:22
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle yapılamayan Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız