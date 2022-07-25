Kütahya ve Manisa'da orman yangını

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 3 uçak, 6 helikopter, 54 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer ve yüzlerce personelle müdahale edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

"Yangının büyük kısmı kontrol altına alındı"

TRT Haber'e telefonla bağlanan Çelik, yangının büyük kısmının kontrol altına alındığını söyledi.

Sevindiren haberi Kütahya Valisi Ali Çelik verdi.

Çelik, "18.20 itibariyle ilk müdahale ekiplerimiz olay yerine ulaştı. Alevlerin etkisi azaltılarak Küreci köyüne doğru gelen alevler kontrol altına alındı. Çok şükür köyümüze yangının olumsuz etkisi olmadı. Rüzgarın da yön değiştirmesiyle köyün alt taraflarına doğru yangın devam ediyor şu an için. Yangını 4 taraflı düşünürsek 3 tarafı kontrol altına alınmış durumda. Temennimiz sabah saatleri itibariyle yangını tamamen kontrol altına almak" açıklamasını yaptı.

Yangına gece boyunca gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Ekipler, yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da da yangın sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Dün başlayan yangın sabah saat saatlerinde ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.