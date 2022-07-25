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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları, "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettiği okullardan birine yerleştiğini bildirdi.

Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Temmuz 2022 08:41
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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtıklarını bildirdi.

Bakan Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz tarihlerinde yapıldığını anımsatan Özer, "LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek." bilgisini verdi.

LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci, ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i, tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ünün ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor. Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme."

- Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 99

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

- Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i, tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."

- İlk tercihine yerleşme oranı yüzde 55'e yükseldi

Bakan Özer, benzer bir iyileşmenin ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü belirterek, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

- Yerleştirmede memnuniyet arttı

Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

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"Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57'ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99'a ulaştı.

2021'de Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55'i birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57'si ilk tercihine, yüzde 88'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52'ye çıktı. Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 82'den 2022 yılında yüzde 88'e yükseldi."

- Nakil başvuruları başladı

Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."

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