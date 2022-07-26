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Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Danıştay İkinci Dairesi, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosundan eşit ek göstergedeki Çiftlik Müdürü kadrosuna atamada hukuken engel bulunmadığına karar veren BİM kararını onadı!

Eklenme : 26 Temmuz 2022 13:22
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Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Hatırlanacağı üzere, Genel Sekreter Yardımcılarının yıllardır süre gelen ek gösterge mağduriyetini sizlerle paylaşıyoruz. Defalarca kez toplu sözleşmede yapılacağına dair taahhüt verilen ek gösterge artışı en son yasalaşan ek gösterge paketinden de ele alınmadığı için bu çalışanların yargı kararlarında görevden almalarına neden olmuştur. Kısaca ilgili kararı sizlere özetlersek;

Dava konusu olayda, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda çalışan kişi takdir hakkı gözetilerek Çiftlik Müdürü kadrosuna atanmıştır.

İlk derece mahkemesi, davacının Rektörlük Makamı tarafından verilen bir karara karşı gelmek suretiyle amirinin iradesine aykırı mahiyette hareket ettiği görüldüğünden işlemin hukuka uygun olduğuna karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi, davacının eylemine ilave olarak Genel Sekreter Yardımcısı ile Çiftlik Müdürü ek göstergelerinin (3000) aynı olduğu, bu durumun alt görev olarak değerlendirilemeyeceğini gerekçe göstererek anılan işlemi uygun bulmuş olup, Danıştay İkinci Dairesince onanmıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/15575

Karar No : 2022/1457

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

KAPAT [X]

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; ...Üniversitesinde Genel Sekreter Yardımcısı kadrosunda görev yapan davacı tarafından, bu görevinden alınarak, Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğü kadrosuna atanmasına ve yerine ..... getirilmesine ilişkin ...tarih ve ..., ...sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ...İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Üniversitenin lojmanlarında güvenlik kamerası kayıtlarının alınması olayıyla ilgili olarak personel hakkında işlem yapılması istenilerek Rektörlüğe yazılan 14/04/2015 tarihli Genel Sekreter imzalı dilekçede davacının parafı bulunduğu, bu görevlendirme işleminin Rektör tarafından yapıldığının bilinmesine rağmen davacının amiri konumundaki Rektör tarafından görevlendirilen kişiler hakkında işlem yapılması iradesini ortaya koyarak, amirinin iradesine aykırı mahiyette hareket ettiği görüldüğünden, davalı idarenin, davacıyı Ziraat Fakültesi Çiftlik Müdürlüğü kadrosuna ataması sırasında takdir yetkisini kamu yararı dışında başkaca bir saikle kullandığına ilişkin dosya kapsamında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı gibi tesis olunan işlemin hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; hakkında yapılan soruşturmanın 14/09/2015 tarihinde tamamlandığı ve soruşturma dosyasının daha sonra idareye teslim edildiği, soruşturma sonucunda uyarma cezasının tarafına 16/10/2015 tarihinde verildiği, oysa dava konusu atama işleminin 27/08/2015 tarihli olduğu, bu durumda dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla hakkında sonuçlanmış bir soruşturma ve verilmiş bir disiplin cezası olmadığı, disiplin soruşturmasının henüz tamamlanmamış olduğu, dolayısıyla henüz isnat edilen fiilleri işleyip işlemediği belli olmadığı halde, hakkında yalnızca soruşturma başlatılmasının, başka bir yere atanmasını gerektirmediği, soruşturma aşamasında görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin de ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:...sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulduğu ve ...tarih ve K:...sayılı kararıyla iptal edildiği, bununla birlikte tarafına verilen uyarma cezasının da ...İdare Mahkemesinin ...günlü, E:..., K:...sayılı kararıyla iptal edildiği dikkate alındığında, tesis edildiği tarih itibariyle dava konusu atama işlemi ile kamu hizmetinin ne şekilde daha etkin ve verimli yerine getirileceği hususunun idarece açıklanamadığı, işlemin hukuki dayanağının bulunmadığı ileri sürülerek, İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından; davacı hakkında yürütülen soruturmanın ön hazırlığında, Üniversitenin lojmanlarında güvenlik kamerası kayıtlarının alınması olayı ile ilgili olarak personel hakkında işlem yapılması istenerek Rektörlüğe yazılan 14/04/2015 tarihli Genel Sekreter imzalı dilekçede davacının parafı bulunduğu, bu görevlendirme işleminin Rektör tarafından yapıldığının bilinmesine ve beyan edilmesine rağmen amiri konumundaki Rektör tarafından görevlendirilen kişiler hakkında işlem yapılması iradesini ortaya koyarak, amirinin iradesine aykırı mahiyette hareket ettiği, davacının Ziraat Fakültesine çiftlik müdürü olarak atanması işleminde, takdir yetkisinin kamu yararı dışında başkaca bir saikle kullanıldığına ilişkin dosya kapsamında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı, tesis edilen işlemin, hizmet gerekleri bakımından da hukuka aykırı olmadığı, davacının atanması işlemine esas teşkil eden Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68' inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükmünün düzenlendiği, davacının Genel Sekreter yardımcısı kadrosundaki ek göstergesinin 3000, atandığı Çiftlik Müdürü kadrosundaki ek göstergesinin de 3000 olduğu, davacının, 2/1 kadro derecesinde iken yine 2/1 kadro derecesinde Müdür kadrosuna atandığı, davacının dilekçesinde bahsettiği özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanı aylıkla ilgili olarak kazanılmış hak değil, davacının yürüttüğü görevle ilgili olarak kendisine ödenen tazminat olduğu, Genel Sekreter yardımcılığı ile eşdeğer bir kadro olan Çiftlik Müdürlüğü kadrosunda da söz konusu tazminatların ödenmeye devam edildiği belirtilerek, davacının temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen 11/02/2021 günlü, E:2016/10200, K:2021/810 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ...İdare Mahkemesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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