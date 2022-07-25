Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme duyurusu yayımlanmıştı.

Bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler İsteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler. Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin de zorunlu hizmetlerini tamamlamak üzere başvuru yapması mümkün. MEB pandemi döneminde olduğu gibi 2022 yılında da zorunlu hizmete tabi öğretmenleri resen atamayacak.

İller arası yer değiştirmede en önemli sorun yeterli miktarda boş kadronun ilan edilmemesi. Her yıl bu noktada çok büyük eleştiriler geliyor çünkü MEB iller arası yer değiştirme dönemlerinde boş kadroların tamamını açmıyor.

Başvurular 29 Temmuz 2022'de son olup sonuçlar 1 Ağustos 2022 de açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenlerin daha sonra (sonradan oluşan mazeretleri yoksa) atamayı iptal ettirme hakları yok .Bazı yıllarda böyle bir hak tanınsa da duyuruda atamaların iptal edilmeyeceği açıkça belirtilmiş. Bu konuda geçtiğimiz yıl çokça sorun yaşandığından öğretmenlerin bu noktada doğru tercih yapmaları önemli. Sonradan ortaya çıkan mazereti nedeniyle atama iptal ettireceklerin mevcut kadrolarının dolması halinde il içinde başka kuruma atanmaktadırlar.

MEB'in başvuruları maksimum kadro ile açması özellikle de ekonomik şartların zorlaşmasına bağlı olarak talep edilmektedir.

Maksut BALMUK