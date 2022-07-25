MHRS randevusu nasıl alınır?

İlandır

MHRS 2010 yılında aktifleştirilmiş ve hastaneleri telefonla arayıp randevu alma alışkanlığımızı tamamen değiştirmiştir. Bekleme sürelerini azaltmaya yönelik olan bu sistem hekim iş gücünü daha verimli kullanmaya yaramaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran MHRS'de nasıl randevu alınır?

mhrs.gov.tr'yi ya da MHRS mobil uygulamasını ziyaret eden hasta ve hasta yakınları, doluluk nedeniyle randevu alamadığı zamanlar oluyor MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) girişiyle, randevu almak oldukça basit bir işlem olmakla beraber personel sağlık eşliğinde ile bir göz atalım

MHRS NEDİR?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerden ve aile hekimliklerinden, diş hekimlerinden ve her türlü sağlık kurumundan online olarak randevu alabileceğiniz MHRS oldukça yararlı bir sistemdir. MHRS'nin mobil uygulamasının yanı sıra 182 hattı ile de MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Türkiye'nin 81 ilindeki kamu hastaneleri, 2010 yılından itibaren MHRS'ye dahil edilmeye başlanmış ve 2012 yılına gelindiğinde pek çok sağlık kurumu MHRS üzerinde yerini almıştır.

MHRS Randevu Alma

Randevu almak için öncelikle MHRS sistemine giriş yapıldığı andan itibaren sağ tarafta görünen aktif randevular ekranı karşımıza çıkarı. Bu bölüm üzerinden MHRS'de daha önce almış olduğunuz randevuları da görüntüleyebilirsiniz. Bu buton giriş yapmış olan hastanın o güne kadar almış olduğu tüm randevuları gösterir.

MHRS Randevusu İptal Edilebilir Mi?

MHRS'de alınan her randevu gerçekleşmeyebilir ve iptal edilebilir. Bazen vatandaşlar kendi istekleri ile almış olduğu randevuyu iptal etmek isteyebiliyor. Bazen de randevuları olmasına rağmen iptal etmeden randevuya gelmeyen hastalar olabiliyor. Bunun sonucun bir hata mesajı sms ya da mail yoluyla hastaya ulaşıyor. Ancak gidilemeyecek bir randevunun diğer hasta haklarına girmemek adına öncesinden iptal edilmesi her zaman daha sağlıklıdır.

Randevuların MHRS sistemi üzerinden iptal edilmesinin çeşitli nedenleri olabiliyor. Örneği randevu alınan hekim de rapor almış ya da izinli olabilir. Hekimin çalışma saatlerinde bir değişiklik söz konusu olduğunda randevu kendiliğinden iptal edilir ve hastaya bilgilendirici bir mesaj gönderilir. Randevunun alındığı saatte iptal edilmesi gereken birtakım zorunlu sebepler de hasta ve hasta yakınları tarafından oluşabilir. Bu sebeple randevu ip edilirse bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin MHRS sistemi üzerinde kayıtlı olan telefon numaralarını ve e-mail adreslerini güncel tutmaları gerekmektedir.

MHRS'den Ne Zaman Randevu Alınır?

MHRS pek çok zaman personel maaşları için kullanılan EKOBS ya da Ekip Portal ile karıştırılmakta olup, güncellemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Tüm muayene saatleri dolu olan bir hekime MHRS üzerinden randevu alınmak istediğinde 16.00 denenmelidir. 16.00 sistemin sıfırlandığı saattir ve boş randevu bulmak isteyenler için en iyi zamandır. Ancak MHRS sistemi üzerinde aynı gün için randevu alınamayacağı bilinmesi gerekir. Yani 00.00 itibariyle bulunduğunuz gün için randevu alınamaz en erken randevu bulunduğunuz günden bir sonraki iş günüdür. Fakat ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan diş hekimleri bu uygulamanın dışında tutulmuştur. Bir iş gününde 07.00'a kadar aynı gün içerisinde ağız ve diş sağlığı merkezine randevu alınabilir.

