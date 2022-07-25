Ankara Üniversitesi Rektörü, içme suyundan etkilenen hastaları ziyaret etti
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenen çocukları, tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 10:43
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar, kanlı ishal sonrası gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavileri süren yaşları 3 ila 15 arasında değişen 6 hasta hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Üçü yoğun bakımda 3'ü de serviste takip edilen, klinik durumları daha iyiye gittiği öğrenilen çocuklarla sohbet eden Ünüvar, hastaların yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız