Bakan Koca'nın doktor arkadaşı hayatını kaybetti

TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Sponsorlu İçerik
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
EYT için masada hangi formüller var?
EYT için masada hangi formüller var?
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca'nın doktor arkadaşı hayatını kaybetti

Bakan Koca, bugün sosyal medyadan vefat eden doktor arkadaşı hakkında taziyelerini sundu.

Eklenme : 25 Temmuz 2022 12:20
Yazdır
Bakan Koca'nın doktor arkadaşı hayatını kaybetti

Bakan Koca'nın paylaşımı:

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden arkadaşım Dr. Yusuf Ziya Odabaş, geçirdiği kalp krizinden sonra tedavisinin devam ettiği Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Ailesine ve Çapa Tıp 1988 mezunlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
26 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında
ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İkinci el parasına, sıfır araba aldıracağım
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İkinci el parasına, sıfır araba aldıracağım
Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı anlaşması açıklaması
Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı anlaşması açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Kültür'de uzman atamaları mahkemeye taşınıyor

Kültür'de uzman atamaları mahkemeye taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, görevden aldığı il müdürlerinin bir kısmını merkez biriminde Kültür ve Turizm Umanı olarak atarken başka il müdürlerini ise illerde düz uzman olarak ataması, bir çok soruna neden oluyor. İllere uzman olarak atananlar mali olarak aylıklarının üçte birinden fazlasını kaybetmekte olup, tüm işlemler dava edilmektedir.
Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Faizsiz ve masrafsız 7500 TL Fırsatı

Faizsiz ve masrafsız 7500 TL Fırsatı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-7500tl-firsati_adv2155
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak. Sonuçlar 1 ağustos'ta açıklanacak.
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memurlar 15 hizmet yılını tamamladıklarında 61 yaşını da tamamlamış olmaları kaydıyla kısmi emekli olabilirler.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcını göre öne çekilmez Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır.
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.
3600 ek gösterge artışı 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliğinde hangi işlemi etkiler?

3600 ek gösterge artışı 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliğinde hangi işlemi etkiler?
Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Sağlığı açısından evde eğitim veya evde destek eğitim hizmeti alması gereken öğrencilerin "sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı" ibaresinin bulunduğu "Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"nun temin edilmesi gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 25 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

25 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.