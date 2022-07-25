Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Kazanın 10 gün önce yaşandığını ve abartıldığı kadar ciddi olmadığını belirten Yılmaz, "Taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk." dedi

Cem Yılmaz, Bodrum'da kaza yaptı. Bir taksiyle çarpışan ünlü komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan kaza ile ilgili çıkan haberlerin ardından Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yılmaz, kazanın 10 gün önce yaşandığını ifade etti.

'ÖLÜMDEN DÖNMEDİK'

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan ünlü komedyen ardından şunları söyledi:

'10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce. Ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direkt o yolda ilerliyorum teşekkürler' ifadelerini kullandı.