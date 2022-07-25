Seyir halindeki askeri araç alev alev yandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki askeri araç alev alev yandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 19:17
Sinop'tan Bartın istikametine seyir halindeki askeri araç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Eskiatça mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Sürücü, motoru yanmaya başlayan aracı durdurarak yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız