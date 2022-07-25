AK Partili Çelik'ten CENTKOM'um yayınladığı taziye mesajına tepki

TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
TÜSED Başkanı uyardı: 'TRAMER kaydı' aldatmacasına dikkat!
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Günlük 9 TL'den Başlayan Fiyatlarla Kasko
Sponsorlu İçerik
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Yatırımcının yeni rotası belli oldu: Arsalar kapış kapış gidiyor
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Erdoğan yanıtladı: İstanbul'daki anlaşma fiyatları etkileyecek mi?
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Gerekli adımları kararlılıkla atacağız
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
Bakan Özer'den öğretmen ve engelli öğretmen ataması açıklaması
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
İstanbul'a 3 yeni metro hattı
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 korucu şehit oldu
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
ODTÜ'den diploma törenine ilişkin açıklama
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Anadolu'ya tayin furyası: Kira göçü başladı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 141'e çıktı
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Kaymakamlıktan açıklama: Zehirlenmeler Kızılırmak kaynaklı değil
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Bu alanlarda eğitim alan öğrenciler 6 bin liraya kadar burs alacak
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
'Yönetici akademisi kurduk, tüm okul yöneticileri İstanbul'a gelecek'
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
AK Partili Özcan: Seçimi yüzde 53-54 bandında tamamlarız
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Emeklilerin zam farkı 28 Temmuz'da ödenecek
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
Çöp evde bakımsız haldeki çocuğu bulan işçiler yaşadıklarını anlattı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
4 Kurum toplamda 149 personel almak için ilana çıktı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Bu bölümleri yazana aylık maaş bağlanacak
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
Bu sene rekabet çok, 24 tercihi doldurun
EYT için masada hangi formüller var?
EYT için masada hangi formüller var?
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Kontrolden çıktığını düşündüğü otobüsten atlayarak can verdi
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Partili Çelik'ten CENTKOM'um yayınladığı taziye mesajına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) terör örgütü PKK/YPG elebaşı için yayımladığı taziye mesajına ilişkin, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayımlıyorsa bu vahim bir durumdur, bu kınanması gereken bir durumdur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Temmuz 2022 20:21
Yazdır
AK Partili Çelik'ten CENTKOM'um yayınladığı taziye mesajına tepki

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi ziyarette bulunduğu sırada İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le yaptığı görüşmede İran bayrağının yanında Türk bayrağı bulunmamasının tartışıldığı hatırlatılan Çelik, Erdoğan'ın İran'daki hukuki ve siyasi karşılığının Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olduğunu söyledi.

İran'daki anayasal düzenin farklı olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Ayetullah Hamaney bir ruhani makamda ama aynı zamanda siyasi yetkileri olan bir makam bu. Dolayısıyla oradaki anayasal düzenin işleyişi içerisinde oluşturulmuş bir makam. Cumhurbaşkanı'mız ne zaman İran'a gitse çeşitli cumhurbaşkanlarıyla görüşmeleri oldu. Bütün o fotoğraflara bakılabilir... Her iki ülkenin bayrakları da orada bulunmaktadır. Hamaney ile görüşmede ise Hamaney'in, Cumhurbaşkanı olmaması, İran düzeni içerisinde daha farklı bir konumda olması sebebiyle o tip bir uygulama yapıyorlar. Ama bu uygulama sadece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na dönük değildir. Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ziyaretine de bakın. Aynı şekilde orada Rusya bayrağı yoktur. Hamaney'in başka görüşmelerinde başka bir format varmış da Türkiye'ye dönük olarak ayrı bir format uygulanmış gibisinden herhangi bir şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Bu bilgisizlikten kaynaklanır."

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı konusundaki hassasiyetinin pek çok uluslararası platformda açık ve net görüldüğünü de sözlerine ekledi.

- "Almanya'nın İran ve Rusya ile hiçbir bağlantısı yok mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tahran Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock tarafından "bir meydan okuma" olarak nitelendirildiğinin aktarılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Çelik, "O beyanatını gördüm. Almanya Dışişleri Bakanı diplomasiden ne anlıyor bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılması, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya, İran ve Türkiye bir format içerisinde görüşme yapıyorsa bundan herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin mutluluk duyması gerektiğini söyledi.

"Almanya'nın herhangi bir şekilde İran ve Rusya'yla hiçbir bağlantısı yok mu?" ifadesini kullanan Çelik, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde Almanya'nın da bulunduğunu, "o zaman bunun da meydan okuma" olduğunu kaydetti.

Çelik, "Böyle bir diplomasi anlayışı olabilir mi? Son derece yanlış bir değerlendirmede bulunmuştur. Bunun eleştirilmesi bile yanlışken bir de böyle 'meydan okuma' gibisinden birtakım sözlerle bunun değerlendirilmesi ne diplomatik açıdan doğrudur ne de Almanya adına konuşuyorsa Almanya'nın çıkarları açısından uygundur. Tam tersine, Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin bu çabalarını takdir eden bir açıklama yapması beklenir." şeklinde konuştu.

- "Önce yalan haber, arkasından kara propaganda üretiliyor"

"Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük çalışmalarıyla tanınan ve dünyanın takdirini kazanan Emine Erdoğan'a yönelik algı operasyonları yeniden söz konusu. Çevre Ajansının Emine Erdoğan'a bağlandığı ve ihalelerini hanımefendinin yönettiği iddia edildi. Sizce bu faaliyetleri yürütenler hanımefendiyi de hedefe alarak neyi amaçlıyor?" sorusu üzerine de Çelik, şöyle konuştu:

"Emine Erdoğan hanımefendinin çevre konularındaki öncülüğü, ortaya koyduğu inisiyatif sık aralıklarla Birleşmiş Milletler mekanizmaları başta olmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerden ödül alıyor. Dolayısıyla bu, takdir edilmesi gereken ve muhakkak surette titizlikle sahiplenilmesi gereken bir şeydir. Bunların dünya için ne kadar kıymetli olduğunu dışarıdakiler biliyor; Emine Hanım'ın yürüttüğü faaliyetlerin dünyada da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyorlar bu ödül törenlerinde. Ama Türkiye'de maalesef sürekli olarak bir yalan haber üzerine bir kara propaganda devam ediyor. Önce yalan haber, arkasından kara propaganda üretiliyor."

- "Vahim bir adımdır"

KAPAT [X]

CENTCOM'un sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/YPG elebaşı için paylaştığı taziye mesajına ilişkin değerlendirmesi sorulan Çelik, "Vahim bir adım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı eğer bir teröristle ilgili taziye mesajı yayımlıyorsa bu vahim bir durumdur, bu kınanması gereken bir durumdur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'daki müttefikinin, Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütüne karşı taziye mesajı yayımladığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Diyor ki 'Ortağımız, IŞİD'e karşı şöyle mücadele ediyordu, böyle mücadele ediyordu...' Sizin İŞİD'e karşı mücadele ediyor dediğiniz bu kişiler, ellerindeki silahları Türk askerine, yani NATO üyesi bir ülkenin askerine veya Türk vatandaşlarına doğrultuyorlar. Böyle bir ilkesizlik olabilir mi? Ondan sonra nasıl konuşacaksınız terörle mücadeleden, şundan bundan. Dünyanın en büyük yalanı, IŞİD'e karşı mücadele ediyorlar diye bir başka terör örgütünün desteklenmesidir. Yani yarın bir gün IŞİD çıksa sizin önem verdiğiniz bir mücadeleye destek verse IŞİD'i mazur mu göreceksiniz?"

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar Yayımlandı
Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar Yayımlandı
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
26 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
26 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında
ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İkinci el parasına, sıfır araba aldıracağım
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: İkinci el parasına, sıfır araba aldıracağım

Bu Habere Tepkiniz

Kültür'de uzman atamaları mahkemeye taşınıyor

Kültür'de uzman atamaları mahkemeye taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının, görevden aldığı il müdürlerinin bir kısmını merkez biriminde Kültür ve Turizm Umanı olarak atarken başka il müdürlerini ise illerde düz uzman olarak ataması, bir çok soruna neden oluyor. İllere uzman olarak atananlar mali olarak aylıklarının üçte birinden fazlasını kaybetmekte olup, tüm işlemler dava edilmektedir.
Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Faizsiz ve masrafsız 7500 TL Fırsatı

Faizsiz ve masrafsız 7500 TL Fırsatı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=6&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-7500tl-firsati_adv2155
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak. Sonuçlar 1 ağustos'ta açıklanacak.
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memurlar 15 hizmet yılını tamamladıklarında 61 yaşını da tamamlamış olmaları kaydıyla kısmi emekli olabilirler.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcını göre öne çekilmez Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır.
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.
3600 ek gösterge artışı 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliğinde hangi işlemi etkiler?

3600 ek gösterge artışı 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekliliğinde hangi işlemi etkiler?
Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Evde eğitim veya evde destek eğitim hizmetinden hangi öğrenciler faydalanır?

Sağlığı açısından evde eğitim veya evde destek eğitim hizmeti alması gereken öğrencilerin "sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı" ibaresinin bulunduğu "Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu"nun temin edilmesi gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 20.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 25 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

25 Temmuz 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.