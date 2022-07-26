Mesleğe dönüş: Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime yeni bir soluk getiren çalışmaları, dün açıklanan LGS sonuçlarına yansıdı. Kat sayı eşitsizliğini atlatan liselerde, geçen yıl yüzde 77 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Kırılan tercih rekoru, 'mesleğe yeniden dönüş' olarak adlandırıldı. Bakanlığın, sektörü meslek liseleriyle entegre ederek talepler doğrultusunda müfredat geliştirmesi ilgide etkili oldu.

189 BİN ÖĞRENCİ PUANLA YERLEŞTİ

2021-2022 eğitim öğretim yılında 8. sınıfı başarıyla tamamlayarak ortaokuldan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'ı merkezi sınava katıldı. Bu öğrencilerden 188 bin 875'i merkezi sınav puanları ve tercihleri doğrultusunda sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildi. Bu bağlamda, merkezi sınava katılım oranı, geçen yıllarla yakın düzeylerde ve sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşme oranı yaklaşık yüzde 19 olarak hesaplandı. 2022 yılı, ortaöğretime geçiş sürecinde yerleştirme göstergelerinin en olumlu düzeye eriştiği yıl oldu. İlk yerleştirme kapsamında tercih yapan 1 milyon 8 bin 139 öğrencinin yaklaşık yüzde 95'i tercihleri doğrultusunda bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

SINAVLI LİSELERDE DOLULUK %98,4

Öğrencilerin ilk üç tercihlerindeki bir ortaöğretim kurumuna yerleşme oranları, 2021'de yüzde 92 iken 2022'de yüzde 94'e ulaştı. İlk tercihlerindeki kuruma yerleşme oranları 2021'de yüzde 45,5 iken 2022'de yüzde 51,8'e; Anadolu liselerinde yüzde 52,9'dan yüzde 56,3'e ve Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 55,5'ten yüzde 57,1'e yükseldi. Raporda, "Özellikle mesleki ortaöğretimde yüzde 6'ya ulaşan artış, öğrencilerin mesleki eğitimde yaşanan dönüşüm sonrasında tercihlerindeki ağırlığı göstermesi açısından son derece önemli." ifadesine yer verildi. 2021'de sınavla öğrenci alan eğitim kurumlarının doluluk oranları yüzde 95,2 iken 2022'de doluluk oranı yüzde 98,4'e yükseldi.

Yüzde 1'lik okullara ilgi

LGS raporuna göre bu yıl en büyük iyileştirme, mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı, 2021'de yüzde 46 iken 2022'de yüzde 52'ye çıktı. Aynı zamanda ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021'de yüzde 82 iken 2022'de yüzde 88'e yükseldi. Mesleki ortaöğretim kurumları, merkezi sınav puanına dayalı yerleştirmede de öne çıktı. Bu kurumların doluluk oranları, büyük bir artışla yaklaşık yüzde 77'den yüzde 95'e ulaştı. Mesleki ortaöğretim kurumları arasında yüksek başarılı öğrencilerin tercihi olan kurumların sayısı da artmaya devam etti. Öğrencilerin en çok tercih ettiği okullar ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ASELSAN Konya MTAL ve Teknopark İstanbul MTAL oldu. Okullar yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci aldı. Demirören Medya MTAL, İstanbul Havalimanı MTAL ve Sabiha Gökçen MTAL de üst yüzdelik dilimlerden öğrenci alan diğer meslek okulları arasında.

Boş kontenjanlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanlarını "e-okul.meb.gov.tr" adresinden açıkladı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları, 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek; sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.