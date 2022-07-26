HÜRKUŞ Çad'a uçuyor

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ'un talipleri artıyor. Geçen sene Nijer'e ihraç edilen uçağın şimdi de Çad'a satışı gerçekleştirildi.

Eğitim ve savaşa hazırlık uçaklarının yakın zamanda Çad'a teslim edilmesi planlanıyor. Temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasındaki tüm eğitim kademelerinde kullanılan HÜRKUŞ, zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere de tasarlanmış bir uçak olarak biliniyor.

Canberk Doğan