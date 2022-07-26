Maymun çiçeği olanların %98'i erkek

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsü için küresel acil durum uyarısını 'pandemi ilanı değil tedbir çağrısı' olarak değerlendirdi. Özlü, DSÖ'nün çağrısı için "Küresel acil durum, virüsün yayılacağı endişesiyle ilan edildi" dedi. Hastalığın 74'ten fazla ülkede 16 bin civarında vaka ve 5 ölüme sebep olduğunu hatırlatan Prof. Özlü, bu verilerin "Afrika'da gördüğümüz ve tek tük rastladığımız endemik bir hastalık boyutundan çok daha farklı bir noktaya taşındığı" anlamına geldiğini söyledi.

Özlü, "Mayıstan itibaren vakalarda yaşanan artış var olan virüsün değişimine işaret ediyor. Bulaşması kolay olmadığı için virüsten böyle bir salgın beklemiyorduk. Temasla, yakın ve uzun süreli ilişki ile bulaşıyor. Dolayısıyla bunun bir pandemiye dönüşmesi oldukça zor ama bunu bugünkü bilgilerimiz ışığında söylüyoruz" diye konuştu. Özlü, "DNA virüslerinde mutasyon geçirme olasılığı ve mutasyonun kalıcı olma olasılığı düşük ama yine de mutasyon ve evrimleşme süreci bu virüste de devam ediyor. Kovid-19'da olduğu gibi sık sık değişen, bin bir suratlı bir virüs oluşma olasılığı yok. Şu anda hastalığın görüldüğü kişilerin yüzde 98'i erişkin erkek. " dedi.

Merve Safa Akıntürk