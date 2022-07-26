Vatandaş enerjide tasarrufa yöneldi

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında doğalgaz fiyatlarındaki artışla birlikte ülkeler bir yandan alternatif enerji kaynaklarına yatırımlarını artırırken, bir yandan da tasarruf tedbirlerini hayata geçirdi. Avrupa'da doğalgaz tüketim miktarlarında düşüşler yaşandı. Bu durum, yeşil enerji kaynaklarında elini güçlendiren Türkiye'de de kendini gösterdi. Nisan ayında doğalgaz tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 (362 milyon metreküp) azalarak 5,1 milyar metreküp oldu. Konutlarda tüketilen doğalgaz miktarı geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 3, sanayide tüketilen doğalgaz miktarı ise yüzde 6 düştü. Elektrik üretiminde tüketilen doğalgaz miktarı ise 2021'in Nisan ayına göre yüzde 23 azaldı. Genel çerçeveden bakıldığında ise tüketilen 5,1 milyar metreküp doğalgazın yüzde 45'i konutlarda, yüzde 23'ü sanayide, yüzde 17'si elektrik üretiminde kullanılırken, yüzde 15'i de diğer alanlarda kullanıldı.

EN ÇOK TÜKETİM G.DOĞU ANADOLU'DA

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre, uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olurken, bu yıl nisan ayı sıcaklığı 14,3 derecede seyretti. Ortalama hane başı tüketim, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi'nde 130,6 metreküp, Ege'de 132,5 metreküp, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 139,7 metreküp, Karadeniz'de 151 metreküp, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 167 metreküp olarak gerçekleşti.

TAŞINAN DOĞALGAZ DA AZALDI

Ayrıca nisan ayında doğalgaz dağıtım şirketleri, tüketilen toplam doğalgazın yaklaşık yüzde 97'sini nihai tüketicilere ulaştırdı. Abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı. Serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinden tedarik ettiği doğalgaz miktarı yüzde 13 artarken, taşınan doğalgaz miktarı da yüzde 18 azaldı.

ABONE SAYISI BİR MİLYON ARTTI

Türkiye'de tüketim miktarı genel olarak azalsa da abone sayısında önemli bir artış görüldü. Bu yılın nisan ayı itibarıyla Türkiye'de doğalgaz abone sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 87 bin artarak 18,8 milyona çıktı. Yılın ilk 4 ayında 169 bin yeni abone daha sisteme dahil oldu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ