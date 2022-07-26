Çöp evden çıkan çocuk 'Cem Muhammet'ten ilk kareler

Bursa'da kiraladığı evin sahibine oturduğu süre boyunca kira ödemeyince mahkeme kararıyla tahliye edilen kiracının evinden dehşet çıktı. Evi çöplüğe çeviren kadının, 9 yaşındaki öz yeğenini ise evde 1 yıldır kilitli tuttuğu ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından teyze ile kızı gözaltına alındı. Evde bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Antalya'daki annesinin yanına gönderilmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, son durumuna dair ilk kareler de geldi.

Ekipler tarafından bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in saçları ve tırnakları bakımsızlıktan uzamış, vücudunda yaralar oluştuğu görülmüştü.

BAKIMSIZLIKTAN UZAYAN SAÇLARI VE TIRNAKLARI KESİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde teyzesinin çöple doldurduğu evin kilitli bir odasında bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından savcılık kararıyla Antalya'dan gelen anne Yasemin A.'ya verildi. Antalya'nın Aksu ilçesindeki evime dönen Yasemin A. ve oğlu Cem Muhammet A. için Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma gerçekleştirdi. Küçük çocuk savcılık kararıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ardından çocuğun tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirildi.

AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan da küçük çocukla yakından ilgilendi. Pediatri servisinde tedavisine devam edilen Cem Muhammet A.'yı ziyaret eden Özkan, küçük çocuğa oyuncak otomobil hediye etti. Cem Muhammet A'nın tırnaklarının ve saçlarının kesildiği ve yatağında oyuncağıyla oynadığı anlar fotoğraf karesine yansıdı.