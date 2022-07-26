Kilis'te banyoda elektrik akımına kapılan kişi öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde banyo yapan kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 08:20
Yuvabaşı köyünde yaşayan Mehmet Kanal (42), başını yıkamak için girdiği banyodan çıkmayınca eşi kapıyı açarak içeri girdi.
Kanal'ı banyoda hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kanal'ın cesedi, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kanal'ın banyodaki şofbenden kaçak akıma kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız