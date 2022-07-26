HSK, FETÖ irtibatı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu dünkü toplantıda, Aydoğan'ın durumunu görüştü.

HSK Genel Kurulu, ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturma dosyaları, sosyal çevre araştırması, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin başka hakim ve savcılarla ilgili soruşturma ve dava dosyalarındaki ifadeler, itirafçı hakim ve savcıların beyanları, HTS raporları, emniyet analiz raporları doğrultusunda, FETÖ ile iltisak ve irtibatı bulunduğu sabit görülen Aydın Cumhuriyet Savcısı Aykut Aydoğan'ın meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Ayrıca HSK Genel Kurulu, meslekten ihraç edilen Kozan Hakimi Yasin Kurt'un da yeniden inceleme talebini esastan reddetti.