Dolar yükselişini bugün de sürdürdü: 17,86 TL
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,86 TL seviyelerinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 17:44
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,8340
|17,8350
|17,8610
|17,8620
|Avro
|18,2700
|18,2710
|18,1050
|18,1060
|Sterlin
|21,4640
|21,5720
|21,4240
|21,5310
|İsviçre Frangı
|18,4480
|18,5400
|18,5140
|18,6070
|ANKARA
|ABD Doları
|17,8040
|17,8840
|17,8310
|17,9110
|Avro
|18,2300
|18,3100
|18,0650
|18,1450
|Sterlin
|21,4040
|21,6140
|21,3640
|21,5740