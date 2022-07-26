İtalyan vergi dairesine siber saldırı yapıldığı iddia edildi

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Gelir İdaresi Ajansı'na yönelik Rus bilgisayar korsanları LockBit tarafından korsan saldırı gerçekleştirilmiş olabileceği ve 78 gigabit kadar verinin çalındığı ileri sürüldü.

Haberlerde, verileri çalan korsanların 5 günlük süre tanıdığı ve istedikleri fidyenin verilmemesi durumunda çaldıkları bilgileri yayımlayacakları iddia edildi.

Konuya ilişkin İtalyan emniyetinin ilgili birimleri inceleme, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı da vergi dairesinin bilgi işletim sisteminden sorumlu Sogei şirketinden gerekli incelemeleri yapmasını istedi.

Sogei ise incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, vergi bilgi sistemine yönelik ilk analizlerde herhangi bir siber saldırı izine rastlanmadığını ve vergi dairesinin teknolojik altyapısından veri çalınmadığını belirtti.

Sogei şirketi, kendi analiz sonuçlarını paylaşırken, adli ve emniyet makamlarının incelemelerinde gerekli iş birliğinin gösterilmeye devam edileceğini bildirdi.