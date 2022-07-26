Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye dünden bu yana yeni başvuru gelmediği aktarılan açıklamada, "96 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 44 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etm